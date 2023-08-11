Університет Джонса Гопкінса, спільно з міжнародною групою вчених, розробив препарат для лікування запальних захворювань кишківника (ЗЗК). Експериментальний засіб наразі перебуває на етапі клінічних випробувань. Вже скоро будуть проводитися перші тестування ліків на людях.

Барбара Слушер, автор дослідження стверджує, що є велика потреба в розробці нової терапії для пацієнтів, адже існуючі методи лікування не забезпечують ефективних результатів для понад 40% хворих із ЗЗК.

Експериментальний препарат вирізняється тим, що його можна приймати у формі пероральних доз. Опубліковані в журналі Science Translational Medicine результати відзначають потенційну перевагу нового підходу.

Група хвороб ЗЗК досі залишалася викликом для медицини через її невизначену природу. Ускладнення захворювань можуть викликати кишкову обструкцію, утворення абсцесів, кровотечі, дефіцит поживних речовин, а також збільшення ризику розвитку раку кишечника.