Впервые в мире 15-летняя американка выжила без вакцины от бешенства после укуса летучей мыши | Здоровье

Американка стала первым человеком в мире, который выжил без вакцины от бешенства после того, как ее укусила летучая мышь.

“Отблагодарил” за спасение

20 лет назад, когда Джанна Гизе выносила летучую мышь из местной церкви в Висконсине, она даже не заметила, что животное ее укусило.

I’m the FIRST person in the world to survive RABIES without the jab https://t.co/rjv3LFzKbe via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) May 14, 2024



Рана на левом указательном пальце была настолько маленькой, что практически не привлекала внимания.

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Однако через три недели 15-летняя девушка почувствовала странные симптомы: рвоту, мерцание в глазах и сильную усталость, из-за которой она не могла встать с постели.

Диагноз — бешенство

Врачи диагностировали школьнице бешенство, болезнь, которая в 99% вызывает смерть, и сообщили, что жить ей осталось считанные дни, поскольку после укуса летучей мыши уже прошло 72 часа. И именно в этот период необходимо ввести вакцину.

Новый метод лечения спас жизнь

Но Гизе выжила благодаря новейшему методу лечения. Местные медики ввели девочку на два недели в искусственную кому и испытали способ, который спас ей жизнь.

Через десять лет после этого она вышла замуж. У пары родились близнецы Карли и Коннор, а позже еще один мальчик по имени Тристан.