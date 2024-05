Американка стала першою людиною в світі, яка вижила без вакцини від сказу після того, як її вкусив кажан.

20 років тому, коли Джанна Гізе виносила кажана з місцевої церкви у Вісконсині, вона навіть не помітила, що тварина її вкусила.

