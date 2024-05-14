Американка стала першою людиною в світі, яка вижила без вакцини від сказу після того, як її вкусив кажан.

“Віддячив” за порятунок

20 років тому, коли Джанна Гізе виносила кажана з місцевої церкви у Вісконсині, вона навіть не помітила, що тварина її вкусила.

I’m the FIRST person in the world to survive RABIES without the jab https://t.co/rjv3LFzKbe via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) May 14, 2024



Рана на лівому вказівному пальці була настільки маленькою, що практично не привертала уваги.

Проте через три тижні 15-річна дівчина відчула дивні симптоми: блювоту, мерехтіння в очах та сильну втому, через яку вона навіть не могла встати з ліжка.

Діагноз – сказ

Лікарі діагностували школярці сказ, хворобу, яка у 99% викликає смерть, та повідомили, що жити їй залишилось лічені дні, оскільки після укусу кажана вже пройшло 72 години. І саме у цей період необхідно ввести вакцину.

Новий метод лікування врятував життя

Але Гізе вижила завдяки новітньому методу лікування. Місцеві медики ввели дівчинку на два тижні у штучну кому та випробували спосіб, який врятував її життя.

Через десять років після цього вона вийшла заміж. У пари народилися близнюки Карлі і Коннор, а пізніше – ще один хлопчик на ім’я Трістан.