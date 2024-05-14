По Украине стремительно распространяется бешенство, уже известно об одном летальном случае с этого начала года.

За первый квартал 2023 года в Украине было зафиксировано 190 вспышек бешенства, в аналогичный период 2024 года уже выявлено 369 заражений.

Связывают распространение болезни с военными ограничениями. Об этом говорили главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин и Сергей Ткачук, председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей во время пресс-конференции.

Что делать после укуса

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин объяснил, как действовать в случае контакта с животным.

Важно понимать, что бешенство это не только об укусе, заболевание может передаваться путем ослюнения или царапины.

Пациентам следует максимально быстро обратиться за медицинской помощью после контакта с животным.

— Если у пациента был контакт с животным, он должен очень быстро обработать рану. Стоит использовать мыло и промыть укус в течение 10-15 минут, — отмечает Игорь Кузин.

Куда обратиться после укуса

Далее необходимо найти информацию о ближайшем пункте оказания антирабической медицинской помощи.

— Это может быть районная больница или хирургический кабинет в ближайшем учреждении здравоохранения, — говорит Кузин.

Дежурный врач проведет осмотр, зафиксирует обстоятельства, которые привели к укусу, задаст уточняющие вопросы.

Медик должен сделать больничное заключение о назначении или неназначении антирабической помощи.

Медпомощь и вакцина от бешенства

Если пациент нуждается в хирургическом вмешательстве, например, ушивании раны или первичной хирургической обработке, то ему предоставляются необходимые услуги.

Если курс вакцинации не был назначен, пациента отпускают домой с общими рекомендациями относительно того, как обрабатывать рану в домашних условиях.

На повторный визит к врачу нужно прийти ориентировочно через неделю, чтобы оценить динамику заживления раны.

Если был назначен курс антирабической помощи, то первая прививка проводится в день обращения.

Затем вакцинация проводится на 3, 7, 15 и 28 дни после укуса.

Как только курс прививок завершен, пациент считается полностью провакцинированным и не подлежит дальнейшему наблюдению.

— Иногда люди, которые имеют риск осложнений во время вакцинации, нуждаются в госпитализации, — предупреждает Игорь Кузин.

Адреса центров антирабической помощи можно найти по ссылке.