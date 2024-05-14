По Украине стремительно распространяется бешенство, уже известно об одном летальном случае с этого начала года.
За первый квартал 2023 года в Украине было зафиксировано 190 вспышек бешенства, в аналогичный период 2024 года уже выявлено 369 заражений.
Связывают распространение болезни с военными ограничениями. Об этом говорили главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин и Сергей Ткачук, председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей во время пресс-конференции.
Что делать после укуса
Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин объяснил, как действовать в случае контакта с животным.
Важно понимать, что бешенство это не только об укусе, заболевание может передаваться путем ослюнения или царапины.
Пациентам следует максимально быстро обратиться за медицинской помощью после контакта с животным.
— Если у пациента был контакт с животным, он должен очень быстро обработать рану. Стоит использовать мыло и промыть укус в течение 10-15 минут, — отмечает Игорь Кузин.
Куда обратиться после укуса
Далее необходимо найти информацию о ближайшем пункте оказания антирабической медицинской помощи.
— Это может быть районная больница или хирургический кабинет в ближайшем учреждении здравоохранения, — говорит Кузин.
Дежурный врач проведет осмотр, зафиксирует обстоятельства, которые привели к укусу, задаст уточняющие вопросы.
Медик должен сделать больничное заключение о назначении или неназначении антирабической помощи.
Медпомощь и вакцина от бешенства
Если пациент нуждается в хирургическом вмешательстве, например, ушивании раны или первичной хирургической обработке, то ему предоставляются необходимые услуги.
Если курс вакцинации не был назначен, пациента отпускают домой с общими рекомендациями относительно того, как обрабатывать рану в домашних условиях.
На повторный визит к врачу нужно прийти ориентировочно через неделю, чтобы оценить динамику заживления раны.
Если был назначен курс антирабической помощи, то первая прививка проводится в день обращения.
Затем вакцинация проводится на 3, 7, 15 и 28 дни после укуса.
Как только курс прививок завершен, пациент считается полностью провакцинированным и не подлежит дальнейшему наблюдению.
— Иногда люди, которые имеют риск осложнений во время вакцинации, нуждаются в госпитализации, — предупреждает Игорь Кузин.
Адреса центров антирабической помощи можно найти по ссылке.