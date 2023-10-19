Ученые Хьюстонского университета в США разработали дизайн и напечатали на 3D-принтере супер функциональный протез пальцев руки, которым можно захватывать предметы.

Студент Колледжа архитектуры и дизайна университета Дэвид Эдкиланг и его наставник профессор Джефф Фенг изначально задались целью создать надежный, экономичный и портативный помощник для женщины, потерявшей три пальца из-за обморожения.

Отмечается, что протезы, заменяющие утраченные пальцы, обычно представляют собой сложные и дорогие устройства, стоимость которых часто не покрывается медицинской страховкой. В то время как разработанный учеными протез прост и его можно напечатать на 3D-принтере.

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Протез состоит из пяти основных компонентов: пластины, которая надевается на тыльную сторону руки, браслета, который удерживает пластину на месте, и трех пальцев, которые вставляются в крепления на пластине. Чтобы собрать устройство не требуется никакого клея или специальных инструментов.

Каждый палец состоит из четырех шарнирных секций (соединенных друг с другом пластиковыми штифтами), а также внутренней соединительной планки, проходящей по всей длине пальца от основания до кончика.

Каждый палец также соединен с одной из оставшихся культей через кольцо внизу. Когда пользователь перемещает культю вверх и вниз, ее палец-протез соответственно перемещается вверх и выпрямляется или перемещается вниз и сгибается внутрь.

И что важно, каждый палец может немного сгибаться назад относительно пластины руки, что позволяет ему не ломаться под давлением.

Эдкиланг сообщает, что уточненная версия протеза, скорее всего, будет доступна на его сайте к декабрю.

Источник: nauka.ua