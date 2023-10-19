Учені Г’юстонського університету в США розробили дизайн і надрукували на 3D-принтері супер функціональний протез пальців руки, яким можна захоплювати предмети.

Студент Коледжу архітектури та дизайну університету Девід Едкіланг і його наставник професор Джефф Фенг від самого початку поставили собі за мету створити надійний, економічний і портативний помічник для жінки, яка втратила три пальці через обмороження.

Зазначається, що протези, які замінюють втрачені пальці, зазвичай являють собою складні і дорогі пристрої, вартість яких часто не покривається медичною страховкою. У той час як розроблений вченими протез простий і його можна надрукувати на 3D-принтері.

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Протез складається з п’яти основних компонентів: пластини, яка надягається на тильний бік руки, браслета, який утримує пластину на місці, і трьох пальців, які вставляються в кріплення на пластині. Щоб зібрати пристрій, не потрібно ніякого клею або спеціальних інструментів.

Кожен палець складається з чотирьох шарнірних секцій (з’єднаних одна з одною пластиковими штифтами), а також внутрішньої сполучної планки, що проходить по всій довжині пальця від основи до кінчика.

Кожен палець також з’єднаний з однією з культей, що залишилися, через кільце внизу. Коли користувач переміщує куксу вгору і вниз, її палець-протез відповідно переміщається вгору і випрямляється або переміщається вниз і згинається всередину.

І що важливо, кожен палець може трохи згинатися назад щодо пластини руки, що дає змогу йому не ламатися під тиском.

Едкіланг повідомляє, що уточнена версія протеза, найімовірніше, буде доступна на його сайті до грудня.

Джерело: nauka.ua