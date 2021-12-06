Это видео сняли супруги из Днепра возле одного из супермаркетов города. 30-летний Александр шел мимо магазина с женой. И увидели одинокую девочку, просившую милостыню на ступенях.

Мужчина, сам отец троих детей, говорит, что Настя, так назвалась девочка, вся дрожала. Сказала взрослым, что просит деньги себе на лекарства.

— Было видно, что у ребенка лихорадка, ее аж трусило. Мы спросили, на что просишь деньги. Выяснилось, что на лекарства. Ведь дома ее никто не лечит, потому что мама пьяная, — рассказал днепрянин Александр Борзов.

Девочка назвала номер телефона матери, но та не брала трубки. Супруги отвезли малышку в ближайшую детскую больницу. Там ее осмотрели и накормили. Ребенок был в состоянии средней тяжести с подозрением на острый бронхит и пневмонию.

— Пневмонию мы исключили, продолжаем лечить девочку по поводу кашля. По ее словам, кашлять она начала с понедельника, — пояснила врач-педиатр Днепровской детской больницы №6.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Днепропетровской области Людмила Копыленко, в медучреждение приехали и правоохранители. Нашли маму и рассказали ей, где находится дочь. Женщина немедленно поехала в стационар.

Уже на следующий день домой к Насте пришли работники районной службы по делам детей. Они сообщили, что на учете семья девочки не состояла. Соцработников встретила мать Насти. Женщина воспитывает сама двоих детей.

— Мать официально трудоустроена. Работает на двух работах. Живет семья в четырехкомнатной квартире, у ребенка есть своя комната. Санитарное состояние жилья требует улучшения, но условия жизни удовлетворительные, — рассказала начальница управления службы по делам детей центральной районной администрации Вита Касьян.

По ее словам, сейчас оснований изымать ребенка из семьи нет. Информации о том, что мать злоупотребляет алкоголем в службу не поступало.

Мать девочки Анна по телефону объяснила, что в тот день она со старшим 15-летним сыном была у врача. Настя после школы должна была прийти домой, а пошла почему-то попрошайничать. Мать признается, ребенок и вправду немного простудился. Почему пошла просить милостыню, не знает. И твердит: пьяной не была.

Почему до вечера не спохватилась дочери, женщина объяснить не смогла. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на мать составили админпротокол.

Врачи говорят, что состояние девочки удовлетворительное, и ее уже можно отпустить домой. Но теперь без разрешения соцслужбы дочь маме не вернут.

Автор сюжета: София Богуцкая, Вікна новини