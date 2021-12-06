Це відео зняло подружжя дніпрян біля одного з супермаркетів міста. 30-річний Олександр ішов повз магазин із дружиною. І побачили самотню дівчину, котра просила милостиню на східцях крамниці.

Чоловік, який сам батько трьох дітей, каже, що Настя, так назвалася дівчинка, вся тремтіла. Сказала дорослим, що просить гроші на ліки.

– Було видно, що у дитини лихоманка, її аж тіпало. Ми спитали, на що просиш гроші. З’ясувалося, що на ліки. Адже вдома її ніхто не лікує, тому що мама п’яна, – розповів дніпрянин Олександр Борзов.

Дівчинка назвала номер телефону матері, але та не брала трубки. Подружжя відвезло малу до найближчої дитячої лікарні. Там її оглянули та нагодували. Дитина була у стані середньої тяжкості з підозрою на гострий бронхіт та пневмонію.

– Пневмонію ми виключили, продовжуємо лікувати дівчинку з приводу кашлю. З її слів, кашляти вона почала з понеділка, – пояснила лікарка-педіатриня Дніпровської дитячої лікарні №6.

За словами речниці патрульної поліції Дніпропетровської області Людмили Копиленко, до медзакладу згодом приїхали і правоохоронці. Знайшли маму та розповіли їй, де перебуває донька. Жінка негайно поїхала до стаціонару.

Вже наступного дня додому до Насті прийшли працівники районної служби у справах дітей. Вони повідомили, що на обліку родина дівчинки не перебувала. Соцпрацівників зустріла матір Насті. Жінка виховує сама двох дітей.

– Мати офіційно працевлаштована. Працює на двох роботах. Мешкає родина у чотирикімнатній квартирі, у дитини є своя кімната. Санітарний стан житла потребує покращення, але умови життя задовільні, – розповіла начальниця управління служби у справах діте1 центральної районної адміністрації Віта Кас’ян.

За її словами, наразі підстав вилучати дитину з сім’ї немає. Інформації про те, що матір зловживає алкоголем до служби не надходило.

Матір дівчинки Анна телефоном пояснила, що того дня вона зі старшим 15-річним сином була у лікаря. Настя після школи мала прийти додому, а пішла чомусь жебракувати. Мати зізнається, дитина і справді трохи застудилася. Чому пішла просити милостиню – не знає. І твердить – п’яною не була.

Чому аж до вечора не похопилась доньки, жінка пояснити не змогла. За неналежне виконання батьківських обов‘язків на матір склали адмінпротокол. Лікарі кажуть, що стан дівчинки задовільний, і її вже можна відпустити додому. Та тепер без дозволу соцслужби доньку мамі не повернуть.

Автор сюжету: Софія Богуцька, Вікна новини