Во Львове представили проект национального реабилитационного центра Незламни. Здесь планируют ежегодно лечить 50 тыс. раненых украинцев, в том числе и потерявших конечности. В центре будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботизированное протезирование. Медики уверяют, что уровень будет не хуже, чем в зарубежных клиниках!

— Прямое попадание. Российский снаряд попал в кухню, это рядом с домом, и мне оторвало ногу, – говорит 6-летняя Софийка.

Девочка из Красногоровки Донецкой области. 25 мая вся ее семья: мама, отчим, бабушка и дедушка от обстрелов прятались в подвале. Но обломки от снаряда залетели и в укрытие. Соня с мамой пострадали больше всего.

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– Мой ангел – это моя мама, она меня закрыла от снаряда. За маму я очень волновалась и плакала, что она не проснется, – говорит Софийка. – Я скучаю и очень хочу к маме.

Пострадавших сначала отвезли в Покровскую больницу, там Соне пришлось ампутировать ногу. У ее мамы, кроме осколочных ранений, произошел еще и инсульт, ухудшилось зрение и отняло левую часть тела.

Сегодня Соня и ее мама во Львове. За ними ухаживает родной отец за девочкой, которую уже готовят к протезированию в Норвегии.

Об этой подготовке рассказал детский ортопед-травматолог больницы св. Николая Первого медобъединения Львова Андрей Швец:

– Нужно закрыть все кожные дефекты, вылечить кожу, скажем так – сделать ее здоровой и позже решать вопрос о протезировании.

Отечественные протезы – это возможно

Сейчас в Украине полтысячи человек, нуждающихся в протезировании. 400 из них уже уехали за границу. Чтобы упростить украинцам лечение и оказывать профессиональную помощь — во Львове планируют построить Национальный реабилитационный центр Незламни.

В Национальном реабилитационном центре будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботизированное протезирование. Пострадавшим не только будут устанавливать протезы, здесь их будут производить.

— Специалисты, которые сделали работающую бионическую конечность, которая позволяет человеку вернуть качество жизни, они это создали в Украине, — сказал гендиректор Первого медобъединения Львова Олег Самчук. – Это наши гении, которые придумали эту вещь, которую вы сегодня увидите, а с понедельника она будет уже установлена ​​первому пациенту в нашей клинике.

К созданию центра присоединяется и Министерство здравоохранения Германии.

– Я здесь со специалистами из Берлинской больницы скорой помощи и немецкой клиники Шарите. И мы обеспечили тренинги для врачей, работающих с ожоговой травмой, – сообщил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах. -¦ Обеспечим и медицинскую поддержку. У нас 200 врачей-хирургов, готовых начать работать здесь в Украине как можно скорее, чтобы помочь врачам.

Украинский протез носит Сергей. Он военный, в 2014 году во время боя в Луганской области мужчина потерял ногу.

После выздоровления Сергей с протезом прыгал с парашютом, участвовал в соревнованиях Айрон мэн и даже поднялся на гору. Так что такой центр, говорит военный — в Украине крайне необходим.

Комплекс реабилитационных мероприятий центра позволяет проходить все стадии лечения и восстановления, в том числе получить качественную психологическую поддержку.