У Львові представили проєкт національного реабілітаційного центру Незламні. Тут планують щороку лікувати 50 тис. поранених українців, зокрема й тих, хто втратив кінцівки. У центрі буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботизоване протезування. Медики запевняють, що рівень буде не гіршим, ніж у закордонних клініках!

– Пряме влучення. Російський снаряд потрапив у кухню, це поруч із будинком, і мені відірвало ногу, – говорить 6-річна Софійка.

Дівчинка з Красногорівки на Донеччині. 25 травня уся її родина: мама, вітчим, бабуся та дідусь від обстрілів ховались у підвалі. Та уламки від набою залетіли й в укриття. Соня з мамою постраждали найбільше.

Зараз дивляться

– Мій ангел – це моя мама, вона мене закрила від снаряда. За маму я дуже хвилювалася и плакала, що вона не прокинеться, – говорить Софійка. – Я скучаю і дуже хочу до мами.

Потерпілих спершу відвезли до лікарні Покровська, там Соні довелось ампутувати ногу. У її мами, окрім скалкових поранень, стався ще й інсульт, погіршився зір і відняло ліву частину тіла.

Нині Соня і її мама у Львові. За ними доглядає рідний батько дівчинки, яку вже готують до протезування у Норвегії.

Про цю підготовку розповів дитячий ортопед-травматолог лікарні св. Миколая Першого медоб’єднання Львова Андрій Швець:

– Потрібно закрити всі шкірні дефекти, вилікувати шкіру, скажем так – зробити її здоровою і пізніше вирішувати питання про протезування.

Вітчизняні протези – це можливо

Нині в Україні півтисячі людей, які потребують протезування. 400 з них вже поїхали закордон. Аби спростити українцям лікування та надавати фахову допомогу – у Львові планують збудувати Національний реабілітаційний центр Незламні.

У Національному реабілітаційному центрі буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботизоване протезування. Постраждалим не лише встановлюватимуть протези, тут їх виготовлятимуть.

– Спеціалісти, які зробили біонічну кінцівку, яка працює, як дозволяє людині повернути якість життя, вони це створили в Україні, – сказав гендиректор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук. – Це наші генії, які придумали цю річ, яку ви сьогодні побачите, а з понеділка вона буде вже встановлена першому пацієнту в нашій клініці.

До створення центру долучається і Міністерство охорони здоров’я Німеччини.

– Я тут із спеціалістами із Берлінської лікарні швидкої допомоги і німецької клініки Шаріте. І ми забезпечили тренінги для лікарів, які працюють з опіковою травмою, – повідомив міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах. – Забезпечимо й медичну підтримку. У нас 200 лікарів-хірургів, які готові почати працювати тут в Україні якомога швидше, щоб допомогти лікарям.

Український протез носить Сергій. Він військовий, у 2014 році під час бою на Луганщині чоловік втратив ногу.

Після одужання Сергій з протезом стрибав з парашутом, брав участь у змаганнях Айрон мен та навіть піднявся на гору. Тож такий центр, каже військовий – в Україні вкрай необхідний.

Комплекс реабілітаційних заходів центра дозволяє проходити всі стадії лікування та відновлення, в тому числі отримати якісну психологічну підтримку.