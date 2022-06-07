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Безкоштовне протезування в Україні: хто має право, які документи потрібні і куди звертатися

7 Червня 2022, 15:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
протезирование
Джерело: Depositphotos

Хто в Україні має право на безкоштовне протезування. Які документи для цього необхідні. Куди звертатися з питань протезування. В яких випадках протезування українців проводиться за кордоном.

На ці питання відповіли фахівці Міністерства праці та соціальної політики України на своїй офіційній сторінці в Facebook.

– З початку бойових дій на сході, починаючи з 2014 року, перед Україною виникла необхідність розвивати протезну галузь, впроваджувати нові технології, навчати фахівців для надання висококваліфікованої допомоги учасникам бойових дій, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що з метою підвищення рівня протезно-ортопедичних послуг до міжнародних стандартів було проведено відповідне навчання українських фахівців. В результаті сьогодні в Україні є 21 професіонал з сертифікатом міжнародного співтовариства протезистів/ортезистів (ISPO).

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Сьогодні всі учасники бойових дій можуть отримати безкоштовну професійну допомогу з протезування/ортезування виключно в Україні.

При цьому в найбільш складних випадках травмування та при відсутності технологій в Україні є можливість відправки на протезування за кордон.

Які документи необхідно надати для безкоштовного протезування/ортезування

  • заява;
  • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту);
  • копію ідентифікаційного номера;
  • рішення військово-лікарської комісії;
  • виписку з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми, видану командиром військової частини, або копію іншого документа з відомостями про участь у бойових діях або здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони й стримування збройної агресії РФ.

Куди звертатися

До державних закладів охорони здоров’я.

Джерело
Мінсоцполітики
Теги
Війна в Україні, протез, Протези
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