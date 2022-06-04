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Провів у фронтових умовах унікальну операцію: історія українського військового хірурга

4 Червня 2022, 09:36
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Костянтин Гуменюк

В умовах війни українські медики не тільки рятують життя та вражають своїм професіоналізмом, але й проводять операції, аналогів яких у світі немає.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли історію військового хірурга Костянтина Гуменюка, який рятує українських захисників на фронті.

Так, у мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст спеціаліст провів сучасну лапароскопічну операцію — видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу.

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Під час лапароскопічної хірургії операція на внутрішніх органах проводяться через невеликі отвори (діаметр 0,5-1,5 см) за допомогою лапароскопа та лапароскопічних інструментів. Такі операції у разі бойової травми нирки не мають аналогів в Україні та у світі.

Завдяки малоінвазивному втручанню на тілі залишаються ледь помітні отвори, і пацієнт швидше реабілітується. У МОЗ додали, що вже сьогодні прооперовані захисники одужують та самостійно ходять по палаті.

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Нещодавно МОЗ також розповіло історії двох медиків, які працюють на Харківщині. Детальніше про їхню роботу під час війни – читайте у нашому матеріалі.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, МОЗ України, Операція, Російська агресія
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