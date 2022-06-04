В умовах війни українські медики не тільки рятують життя та вражають своїм професіоналізмом, але й проводять операції, аналогів яких у світі немає.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли історію військового хірурга Костянтина Гуменюка, який рятує українських захисників на фронті.

Так, у мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст спеціаліст провів сучасну лапароскопічну операцію — видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу.

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Під час лапароскопічної хірургії операція на внутрішніх органах проводяться через невеликі отвори (діаметр 0,5-1,5 см) за допомогою лапароскопа та лапароскопічних інструментів. Такі операції у разі бойової травми нирки не мають аналогів в Україні та у світі.

Завдяки малоінвазивному втручанню на тілі залишаються ледь помітні отвори, і пацієнт швидше реабілітується. У МОЗ додали, що вже сьогодні прооперовані захисники одужують та самостійно ходять по палаті.

Нещодавно МОЗ також розповіло історії двох медиків, які працюють на Харківщині. Детальніше про їхню роботу під час війни – читайте у нашому матеріалі.

Фото: МОЗ