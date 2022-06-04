В условиях войны украинские медики не только спасают жизнь и поражают своим профессионализмом, но проводят операции, аналогов которых в мире нет.

В Министерстве здравоохранения рассказали историю военного хирурга Константина Гуменюка, который спасает украинских защитников на фронте.

Так, в мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов специалист провел современную лапароскопическую операцию – удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа.

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Во время лапароскопической хирургии операция на внутренних органах производится через небольшие отверстия (диаметр 0,5-1,5 см) с помощью лапароскопа и лапароскопических инструментов. Такие операции в случае боевой травмы почки не имеют аналогов в Украине и мире.

Благодаря малоинвазивному вмешательству на теле остаются едва заметные отверстия, и пациент быстрее реабилитируется. В Минздраве добавили, что уже сегодня прооперированные защитники поправляются и самостоятельно ходят по палате.

Недавно Минздрав также рассказал истории двух медиков, которые работают на Харьковщине. Подробнее об их работе во время войны – читайте в нашем материале.

Фото: Минздрав