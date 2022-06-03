Как изменилась жизнь многих украинских медиков за 100 дней войны Украины с российским агрессором, пресс-служба Министерства здравоохранения показала на примере двух врачей-терапевтов из Харьковщины — Олега Бахарева и Кристины Чхун.

До начала войны оба работали по специальности в Чугуевской районной больницы. Оба 24 февраля не смогли попасть на свое рабочее место, поскольку город подвергся жестоким обстрелам.

Сейчас смотрят

Олег Бахарев два месяца с семьей жил в бомбоубежище, оказывал медицинскую помощь тем, кто был рядом. А в конце апреля ему позвонила его коллега Кристина Чхун и предложила ему вместе с мамой переехать во Владимирец – поселок городского типа в Ровенской области.

Читайте также: Что удалось сделать в медицинской системе здравоохранения за 100 дней войны в Украине

Сама Кристина оказалась там после того, как до 3 марта с семьей ночевала в подвалах дома, коридорах и ванных. Когда ей позвонила подруга из Владимирца и предложила переехать к ней, молодая женщина после нескольких дней колебаний решилась. Потому что хотелось работать и приносить пользу людям, а не трястись от страха в убежищах.

— Нашу больницу в Чугуеве перепрофилировали под госпиталь. Сейчас там работают в основном хирурги и травматологи. Конечно, дело нашлось бы каждому. Проблема была в том, что я просто не могла попасть в клинику, — признается Кристина Чхун.

Во Владимирецкую многопрофильную больницу она обратилась самостоятельно, предложила свои услуги. После разговора с главным врачом ее взяли на работу. Через некоторое время Кристина позвонила Олегу.

Сейчас они оба работают. И оба признаются, что очень хотят и планируют вернуться домой. Хотят учиться дальше и верят в Украину. В их голосах нет и тени сомнения, что победа будет за нами.

На сегодня в Украине зарегистрировано более 2 400 внутренне перемещенных медицинских работников. У кого-то война отобрала дом, у кого-то — место работы. И у всех – мирную жизнь. Но сейчас медики едут в другие регионы и города Украины, чтобы продолжать работать и оказывать помощь украинцам.

Фото: Минздрав