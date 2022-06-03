Несмотря на целенаправленное уничтожение россиянами критической инфраструктуры и медицинских учреждений, украинские врачи продолжают работать и спасать людей. Это удается благодаря защитникам, которые уже 100 дней удерживают оборону Украины.

В Министерстве здравоохранения показали, что уже удалось сделать медицинской системе во время войны.

— Вместо многих слов лучше работу системы здравоохранения демонстрируют цифры и количество украинцев, которым удалось оказать медицинскую помощь и спасти жизнь, — отметили в Минздраве.

В течение 100 дней работы системы здравоохранения медицинским учреждениям по Программе медицинских гарантий перечислено 42,2 млрд грн.

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Кроме того, за государственные средства закуплены 118 скорых и доставлены медицинским учреждениям с начала года.

Также в течение этих дней:

70 млн грн поступило для нужд здравоохранения в рамках инициативы UNITED24.

320 скорых получены в рамках гуманитарной помощи и уже работают по назначению.

890 украинцев эвакуировали за границу на лечение.

Более 15 стран оказывают специализированную помощь больным и раненым украинцам.

15 медицинских конвоев вывезли 435 онкобольных детей для лечения в ведущие детские онкоцентры.

2 517 бронежилетов и касок получили украинские медики для работы.

7,9 млрд грн – стоимость 6,5 тыс. тонн медицинской гуманитарной помощи, которую получили украинские больницы.

2 463 перемещенных медика трудоустроились в другие медучреждения.

Минздрав поблагодарил всех международных партнеров за поддержку украинской системы здравоохранения в такие сложные времена.

Кроме того, только во Львове за 100 дней войны медики спасли более 3 тыс. человек. Об этом Фактам ICTV рассказал заведующий 1 хирургическим отделением Центра хирургии Игнат Герич. Подробнее о том, как врачи работают в условиях войны – читайте в нашем материале.