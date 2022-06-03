Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Що вдалося зробити у медичній системі охорони здоров’я за 100 днів війни в Україні

3 Червня 2022, 15:25
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
швидкі
Джерело: Depositphotos

Попри цілеспрямоване знищення росіянами критичної інфраструктури та медичних закладів, українські лікарі продовжують працювати та рятувати людей. Це вдається завдяки захисникам, які вже 100 днів тримають оборону України.

У Міністерстві охорони здоров’я продемонстрували, що вже вдалося зробити медичній системі під час війни.

– Замість багатьох слів найкраще роботу системи охорони здоров’я демонструють цифри та кількість українців, яким вдалося надати медичну допомогу та врятувати життя, – зазначили у МОЗ.

Протягом 100 днів роботи системи охорони здоров’я медичним закладам за Програмою медичних гарантій перераховано 42,2 млрд грн.

Зараз дивляться

Крім того, за державний кошт закуплені 118 швидких і доставлені медичним закладам з початку року.

Також протягом цих днів:

  • 70 млн грн надійшло для потреб охорони здоров’я у рамках ініціативи UNITED24.
  • 320 швидких отримані у рамках гуманітарної допомоги і вже працюють за призначенням.
  • 890 українців евакуювали за кордон на лікування.
  • Понад 15 країн надають спеціалізовану допомогу хворим і пораненим українцям.
  • 15 медичних конвоїв вивезли 435 онкохворих дітей на лікування у провідні дитячі онкоцентри.
  • 2 517 бронежилетів та касок отримали українські медики для роботи.
  • 7,9 млрд грн – вартість 6,5 тис. тонн медичної гуманітарної допомоги, яку отримали українські лікарні.
  • 2 463 переміщених медики працевлаштувалися в інші медзаклади.

МОЗ подякувало усім міжнародним партнерам за підтримку української системи охорони здоров’я у такі складні часи.

Крім того, лише у Львові за 100 днів війни медики врятували понад 3 тис. людей. Про це Фактам ICTV розповів завідувач 1 хірургічного відділення Центру хірургії Гнат Герич. Детальніше про те, як лікарі працюють в умовах війни – читайте у нашому матеріалі.

Джерело
МОЗ
Теги
100 днів війни, МОЗ України, Російська агресія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь