Попри цілеспрямоване знищення росіянами критичної інфраструктури та медичних закладів, українські лікарі продовжують працювати та рятувати людей. Це вдається завдяки захисникам, які вже 100 днів тримають оборону України.

У Міністерстві охорони здоров’я продемонстрували, що вже вдалося зробити медичній системі під час війни.

– Замість багатьох слів найкраще роботу системи охорони здоров’я демонструють цифри та кількість українців, яким вдалося надати медичну допомогу та врятувати життя, – зазначили у МОЗ.

Протягом 100 днів роботи системи охорони здоров’я медичним закладам за Програмою медичних гарантій перераховано 42,2 млрд грн.

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Крім того, за державний кошт закуплені 118 швидких і доставлені медичним закладам з початку року.

Також протягом цих днів:

70 млн грн надійшло для потреб охорони здоров’я у рамках ініціативи UNITED24.

320 швидких отримані у рамках гуманітарної допомоги і вже працюють за призначенням.

890 українців евакуювали за кордон на лікування.

Понад 15 країн надають спеціалізовану допомогу хворим і пораненим українцям.

15 медичних конвоїв вивезли 435 онкохворих дітей на лікування у провідні дитячі онкоцентри.

2 517 бронежилетів та касок отримали українські медики для роботи.

7,9 млрд грн – вартість 6,5 тис. тонн медичної гуманітарної допомоги, яку отримали українські лікарні.

2 463 переміщених медики працевлаштувалися в інші медзаклади.

МОЗ подякувало усім міжнародним партнерам за підтримку української системи охорони здоров’я у такі складні часи.

Крім того, лише у Львові за 100 днів війни медики врятували понад 3 тис. людей. Про це Фактам ICTV розповів завідувач 1 хірургічного відділення Центру хірургії Гнат Герич. Детальніше про те, як лікарі працюють в умовах війни – читайте у нашому матеріалі.