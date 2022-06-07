Кто в Украине имеет право на бесплатное протезирование. Какие документы для этого необходимы. Куда обращаться по вопросам протезирования. В каких случаях протезирование украинцев производится за границей.

На эти вопросы ответили специалисты Министерства труда и социальной политики Украины на своей официальной странице в Facebook.

— С начала боевых действий на востоке, начиная с 2014 года, перед Украиной возникла необходимость развивать протезную отрасль, внедрять новые технологии, обучать специалистов для оказания высококвалифицированной помощи участникам боевых действий, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью повышения уровня протезно-ортопедических услуг до международных стандартов были проведено соответствующее обучение украинских специалистов. В результате сегодня в Украине есть 21 профессионал с сертификатом международного сообщества протезистов /ортезистов (ISPO).

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Сегодня все участники боевых действий могут получить бесплатную профессиональную помощь по протезированию/ортезированию исключительно в Украине.

При этом в наиболее сложных случаях травмирования и при отсутствии технологий в Украине есть возможность отправки на протезирование за рубеж.

Какие документы необходимо предоставить для бесплатного протезирования/ортезирования

заявление;

паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите);

копию идентификационного номера;

решение военно-врачебной комиссии;

выписку из приказа командира воинской части (начальника территориального подразделения) или справку об обстоятельствах травмы, выданную командиром воинской части, или копию другого документа со сведениями об участии в боевых действиях или осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Куда обращаться

В государственные заведения здравоохранения.