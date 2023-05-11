Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет предупреждают об участившися случаях тяжелых осложнений отита. Чуть более чем за две недели медики зафиксировали уже четыре таких патологии. Три из них нуждались в больших ушных операциях.

— В основном за год мы в среднем имели четыре осложнения от острого среднего отита. А здесь столько же за такой короткий промежуток, — рассказал руководитель клиники детской оториноларингологии львовского Охматдета Федор Юрочко.

Врач отмечает, что пока остается загадкой причина такой вспышки. Его коллеги за границей тоже подтверждают волну осложнений. По их словам, это может быть микс инфекций или, возможно, это влияние Covid-19.

Медики призывают родителей быть внимательными, если у ребенка диагностирован отит. Это заболевание в большинстве случаев протекает легко, для его лечения не требуются антибиотики, но в то же время отит опасен своими осложнениями, которые могут угрожать жизни.