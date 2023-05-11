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Протягом лише двох тижнів: на Львівщині зафіксовано чотири випадки важких ускладнень отиту

11 Травня 2023, 14:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти отит вуха
Джерело: Depositphotos

Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит попереджають про почастішання випадків важких ускладнень отиту. Трохи більш ніж за два тижні медики зафіксували вже чотири таких патології. Три з них потребували серйозних вушних операцій.

– Здебільшого за рік ми в середньому мали чотири ускладнення від гострого середнього отиту. А тут стільки ж саме за такий короткий проміжок, – розповів керівник клініки дитячої оториноларингології львівського Охматдиту Федір Юрочко.

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Лікар зазначає, що поки що залишається загадкою причина такого спалаху. Його колеги за кордоном теж підтверджують хвилю ускладнень. За їхніми словами, це може бути мікс інфекцій або, можливо, це вплив Covid-19.

Медики закликають батьків бути уважними, якщо в дитини діагностовано отит. Це захворювання в більшості випадків протікає легко, для його лікування не потрібні антибіотики, та водночас отит небезпечний своїми ускладненнями, які можуть загрожувати життю.

Джерело
ЛОДКБ Охматдет
Теги
Медики Операція Охматдит хвороба
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