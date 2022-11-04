В Кировоградской области от Covid-19 скончался ребенок из Гайворонской громады. Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники ГУ Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней (ЦКПБ).

— За последние сутки зарегистрировали один летальный случай, умер ребенок из Гайворонской ТГ, — говорится в сообщении областного ЦКПБ.

Отмечается, что за последние сутки в области зарегистрировали 85 новых случаев коронавирусной инфекции, заболели 76 взрослых и 9 детей, выздоровели 89 пациентов.

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Сообщается, что на Кировоградщине сделали более 5 тыс. прививок от коронавируса детям в возрасте 12-17 лет.

Специалисты областного ЦКПБ призывают придерживаться правил противоэпидемической безопасности: носить средства индивидуальной защиты, чаще и тщательней мыть руки и дезинфицировать их.

При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно связаться с семейным врачом и оставаться дома, настаивают эпидемиологи.

Источник: Кировоградский областной ЦКПБ