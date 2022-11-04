У Кіровоградській області від Covid-19 померла дитина з Гайворонської громади. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники ГУ Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

– За останню добу зареєстрували один летальний випадок, померла дитина з Гайворонської ТГ, – йдеться в повідомленні обласного ЦКПХ.

Зазначається, що за останню добу в області зареєстрували 85 нових випадків коронавірусної інфекції, захворіли 76 дорослих та 9 дітей, одужали 89 пацієнтів.

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Повідомляється, що на Кіровоградщині зробили понад 5 тис. щеплень від коронавірусу дітям віком 12-17 років.

Фахівці обласного ЦКПБ закликають дотримуватися правил протиепідемічної безпеки: носити засоби індивідуального захисту, частіше і ретельніше мити руки і дезінфікувати їх.

При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зв’язатися з сімейним лікарем і залишатися вдома, наполягають епідеміологи.

Джерело: Кировоградський обласний ЦКПХ