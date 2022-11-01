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Рівень захворюваності та смертності від Covid-19 в Україні залишається стабільним

1 Листопада 2022, 09:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, за період з 24 по 30 жовтня рівень захворюваності на Covid-19, порівняно з 17-23 жовтня, залишається стабільним.

Повідомляється, що на минулому тижні зафіксовано 16 378 підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них 1 641 дитина і 273 медпрацівника. У той час як на позаминулому тижні ці показники становили 16 908 хворих, з них 1 808 дітей і 303 медпрацівника.

Відзначається, що за минулі сім днів вакциновані проти смертельно небезпечного вірусу 99 204 особи: 8,8% складають перші дози, 8,6% – другі дози, 68,7% – перші бустерні дози, 13,9% – другі бустерні дози.

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Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано – 3 900 осіб;
  • летальних випадків — 179;
  • одужало – 29 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 5 312 632 особи;
  • одужали – 5 155 465 осіб;
  • летальних випадків – 110 186;
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 707 848.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 МОЗ України статистика тестування
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