Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, за період з 24 по 30 жовтня рівень захворюваності на Covid-19, порівняно з 17-23 жовтня, залишається стабільним.

Повідомляється, що на минулому тижні зафіксовано 16 378 підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них 1 641 дитина і 273 медпрацівника. У той час як на позаминулому тижні ці показники становили 16 908 хворих, з них 1 808 дітей і 303 медпрацівника.

Відзначається, що за минулі сім днів вакциновані проти смертельно небезпечного вірусу 99 204 особи: 8,8% складають перші дози, 8,6% – другі дози, 68,7% – перші бустерні дози, 13,9% – другі бустерні дози.

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Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 3 900 осіб;

летальних випадків — 179;

одужало – 29 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні: