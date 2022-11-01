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Уровень заболеваемости и смертности от Covid-19 в Украине остается стабильным

1 ноября 2022, 09:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: Depositphotos

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, за период с 24 по 30 октября уровень заболеваемости Covid-19, в сравнении с 17-23 октября, остается стабильным.

Сообщается, что на минувшей неделе зафиксировано 16 378 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них 1 641 ребенок и 273 медработника. В то время как на позапрошлой неделе эти показатели соответствовали 16 908 заболевших, из них 1 808 детей и 303 медработника.

Отмечается, что за минувшие семь дней вакцинированы против смертельно опасного вируса 99 204 человека: 8,8% составляют первые дозы, 8,6% – вторые дозы, 68,7% – первые бустерные дозы, 13,9% — вторые бустерные дозы.

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Также за прошедшую неделю:

  • госпитализировано — 3 900 человек;
  • летальных исходов – 179;
  • выздоровело — 29 413 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 5 312 632 человека;
  • выздоровели – 5 155 465 человек;
  • летальных исходов — 110 186;
  • проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) – 32 707 848.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины статистика тестування
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