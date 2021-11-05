Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Противопоказания ограничены: могут ли больные туберкулезом вакцинироваться от Covid-19

5 ноября 2021, 14:03 Ольга Тетеріна
Противопоказания ограничены: могут ли больные туберкулезом вакцинироваться от Covid-19
Источник: Depositphotos

Пациенты с туберкулезом имеют довольно ограниченные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Об этом рассказала заведующая Отделом координации программ лечения туберкулеза Центра общественного здоровья Яна Терлеева во время брифинга 5 ноября.

По ее словам, пациенты с туберкулезом уязвимы к коронавирусной инфекции. Ведь могут пострадать легкие, которые поражаются во время туберкулеза и вирусной инфекции.

— Пациенты с туберкулезом обычно имеют снижение иммунной системы, а это дополнительная восприимчивость любой инфекции. Именно вакцинация и является одним из тех действенных методов, который может в условиях распространения пандемии Covid-19 дополнительно защитить пациентов с туберкулезом от поражения коронавирусной инфекцией, — отметила Терлеева.

Она подчеркнула, что окончательное решение о необходимости вакцинации от коронавируса принимает специалист, который лечит пациента. Потому что есть определенные противопоказания, но они достаточно ограничены.

— Обычно, это более острое начало болезни, тяжелое состояние, связанное с туберкулезом или другими сопутствующими заболеваниями, — говорит специалист.

Пациент, который лечится амбулаторно, является абсолютно безопасным и может вакцинироваться там, где ему будет удобно. Если же человек находится в противотуберкулезном учреждении и есть необходимость получить прививку от Covid-19, то в больницах есть достаточно возможностей, чтобы организовать вакцинацию.

Читайте также:
Противопоказания ограничены: могут ли больные туберкулезом вакцинироваться от Covid-19Бустерная доза и ревакцинация – Ляшко рассказал, когда их могут разрешить

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , туберкульоз
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка