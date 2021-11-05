Пацієнти з туберкульозом мають досить обмежені протипоказання до вакцинації від коронавірусу.

Про це розповіла завідувач відділу координації програм лікування туберкульозу Центру громадського здоров’я Яна Терлеєва під час брифінгу 5 листопада.

За її словами, пацієнти з туберкульозом вразливі до коронавірусної інфекції. Адже можуть постраждати легені, які вражаються під час туберкульозу та вірусної інфекції.

– Пацієнти з туберкульозом зазвичай мають зниження імунної системи, а це додаткова сприйнятність будь-якої інфекції. Саме вакцинація і є одним з тих дієвих методів, який може в умовах поширення пандемії Covid-19 додатково захистити пацієнтів з туберкульозом від ураження коронавірусною інфекцією, – зазначила Терлеєва.

Вона наголосила, що остаточне рішення щодо необхідності вакцинації від коронавірусу приймає спеціаліст, що лікує пацієнта. Бо є певні протипоказання, але вони досить обмежені.

– Зазвичай, це гостріший початок хвороби, важкий стан, пов’язаний з туберкульозом чи іншими супутніми захворюваннями, – каже спеціалістка.

Пацієнт, який лікується амбулаторно, є абсолютно безпечним та може вакцинуватися там, де йому буде зручно. Якщо ж людина перебуває у протитуберкульозному закладі і є необхідність отримати щеплення від Covid-19, то у лікарні мають достатньо можливостей, щоб організувати вакцинацію.