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Прожил почти шесть недель: в США умер 58-летний пациент после трансплантации сердца свиньи

1 ноября 2023, 16:18
Марина Мелехова редактор
Прожил почти шесть недель: в США умер 58-летний пациент после трансплантации сердца свиньи
Источник: Pixabay

В США умер 58-летний американец, которому пересадили генетически модифицированный свиной трансплантат сердца.

После операции в медицинском центре университета Мериленда пересаженное сердце работало без каких-либо признаков отторжения в течение первого месяца. Процесс восстановления проходил успешно, но позже возникли осложнения из-за отторжения трансплантата.

Почему происходит отторжение трансплантата

Такая реакция — иммунный ответ реципиента на пересадку чужеродного органа или ткани. Иммунная система пациента воспринимает новый орган как чужеродный объект и пытается отказаться от него, что может привести к отторжению трансплантата и его отказу.

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Генетически модифицированная свинья является объектом активных исследований в области ксенотрансплантации. Свиные органы действительно очень похожи на человеческие, но есть определенная разница в генетической структуре.

Одним из методов является удаление или изменение определенных генов у свиней, которые вызывают иммунную реакцию у человека.

Перспективы ксенотрансплантации

Этот процесс чрезвычайно сложный и требует многочисленных исследований для обеспечения эффективной ксенотрансплантации в будущем. Трансплантация органов животных может быть перспективным направлением для пользователей, которые не имеют доступа к органам человека.

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Источник: Медицинский центр университету Мериленда

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