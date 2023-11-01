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Прожив майже шість тижнів: у США помер 58-річний пацієнт після трансплантації серця свині

1 Листопада 2023, 16:18
Марина Мелехова редактор
Прожив майже шість тижнів: у США помер 58-річний пацієнт після трансплантації серця свині
Джерело: Pixabay

У США помер 58-річний американець, якому пересадили генетично модифікований свинячий трансплантат серця.

Після операції в медичному центрі університету Меріленда пересаджене серце працювало без будь-яких ознак відторгнення протягом першого місяця. Процес відновлення проходив успішно, але пізніше виникли ускладнення через відторгнення трансплантата.

Чому відбувається відторгнення трансплантата

Така реакція — імунна відповідь реципієнта на пересадку чужорідного органа чи тканини. Імунна система пацієнта сприймає новий орган як чужорідний об’єкт і намагається відмовитися від нього, що може призвести до відторгнення трансплантата і його відмови.

Зараз дивляться

Генетично модифікована свиня є об’єктом активних досліджень у галузі ксенотрансплантації. Свинячі органи дійсно дуже схожі на людські, але є певна різниця у генетичній структурі.

Одним із методів є видалення або зміна певних генів у свиней, які викликають імунну реакцію у людини.

Перспективи ксенотрансплантації

Цей процес надзвичайно складний і потребує численних досліджень для забезпечення ефективної ксенотрансплантації в майбутньому. Трансплантація органів тварин може бути перспективним напрямком для користувачів, які не мають доступу до органів людини.

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Джерело: Медичний центр університету Меріленда

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