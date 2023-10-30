Через гостре відторгнення донорських органів у Львові померла пацієнтка, якій вперше в Україні було трансплантовано комплекс серце-легені.

38-річна жінка з вадою серця очікувала на трансплантацію 15 років. На другий день після операції стан пацієнтки раптово погіршився. Команда лікарів Інституту серця та Першого медоб’єднання Львова докладала зусиль заради стабілізації та порятунку життя.

Але, на жаль, ані реанімація, ані апарат ЕКМО, який замінює функції серця і легень, не допомогли на ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів.

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Джерело і фото: Перше медоб’єднання Львова