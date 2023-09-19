Центры крови прифронтовых регионов Украины, а именно — Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях, постоянно нуждаются в донорской крови, которая необходима для спасения жизней военных и гражданских лиц.

Об этом сообщила пресс-служба медицинского сервиса Helsi.

— В частности потребность в донорской крови сейчас имеют центры крови в Днепре, Каменском, Никополе, Кривом Роге, Запорожье, Николаеве и в Киеве. Желающие стать донорами могут обратиться в центры крови в указанных городах, — говорится в сообщении.

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Оперативно узнавать о потребности в донорской крови можно с помощью крупнейшего в Украине медицинского сервиса Helsi.

Для этого нужно загрузить приложение программы, авторизоваться и заполнить анкету донора. Как только появится потребность в крови в вашем регионе, вы получите пуш-уведомление со ссылкой на страницу записи. Вы можете выбрать удобный день и время для сдачи крови.

Источник: Helsi