Известно, что донором может быть каждый дееспособный украинец от 18 лет. Ваш вес должен быть не менее 50 кг, ведь иначе забор крови может быть опасен для вашего здоровья.

Чтобы стать донором, вы должны пройти соответствующее медицинское обследование в медучреждении перед сдачей крови, и у вас нет должно быть противопоказаний, определенных Минздравом Украины. Кому нельзя сдавать кровь – читайте в материале.

Кому нельзя сдавать кровь: объясняет эксперт

По словам семейного врача Светланы Чумак, донорами не могут быть:

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люди с активными или прошлыми серьезными сердечно-сосудистыми болезнями;

с заболеваниями центральной нервной системы;

с болезнями мочеполовой системы;

гематологическими, иммунологическими, желудочно-кишечными и онкологическими заболеваниями;

с патологической предрасположенностью к кровотечениям;

больные гепатитами В и С;

ВИЧ-инфицированные.

Что делать после сдачи крови