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Есть потребность в донорах: в некоторых регионах Украины дефицит крови

11 сентября 2023, 15:44
Ольга Боднарчук редактор
Есть потребность в донорах: в некоторых регионах Украины дефицит крови
Источник: Pexels

В некоторых регионах наблюдается дефицит крови, об этом сообщают в Минздраве.

В Виннице, Ровно, Днепре, Кропивницком и Харькове есть потребность в донорах для всех групп крови.

  • В Киеве, Киевском городском центре крови, запрос на кровь включает группы 1-, 2+/-, 3+/- и 4+/-.
  • В Одессе, на областной станции переливания, требуется кровь всех групп. В областной детской больнице Одессы требуются группы 1-, 2+, 3+ и 4+.
  • В Херсоне требуется кровь групп 1-, 2-, 3+/- и 4+/-.
  • Запорожье нуждается в крови групп 1-, 2-, 3- и 4-.
  • Николаев нуждается в крови групп 1+/-, 2-, 3- и 4+/-.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что потребности в крови постоянно меняются в зависимости от обстоятельств, поэтому важно иметь постоянных доноров.

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В случае срочной необходимости при военном положении, донорскую кровь и ее компоненты можно будет ввозить из других стран как гуманитарную помощь. Правительство приняло соответствующее решение в форме постановления. Эта инициатива направлена на предотвращение возможного дефицита в критические моменты.

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Источник
Минздрав
Теги
донор крові МОЗ МОЗ Украины Украина
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