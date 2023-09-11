В деяких регіонах спостерігається дефіцит крові, про це повідомляють у МОЗ.

У Вінниці, Рівному, Дніпрі, Кропивницькому та Харкові є потреба у донорах для всіх груп крові.

У Києві, Київському міському центрі крові, запит на кров груп 1-, 2+/-, 3+/- та 4+/-.

В Одесі, на обласній станції переливання, є потреба у крові всіх груп. В обласній дитячій лікарні Одеси потрібні групи 1-, 2+, 3+ та 4+.

У Херсоні потрібна кров груп 1-, 2-, 3+/- та 4+/-.

Запоріжжя має потребу в крові груп 1-, 2-, 3- та 4-.

Миколаїв потребує крові груп 1+/-, 2-, 3- та 4+/-.

Міністерство охорони здоров’я підкреслює, що потреби в крові постійно змінюються відповідно до обставин, тому важливо мати постійних донорів.

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У випадку термінової потреби за воєнного стану, донорську кров та її компоненти можна буде ввозити з інших країн як гуманітарну допомогу. Уряд прийняв відповідне рішення у формі постанови. Ця ініціатива спрямована на запобігання можливого дефіциту в критичні моменти.