Відомо, що донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років. Ваша вага має бути не менше 50 кг, адже інакше забір крові може бути небезпечним для вашого здоров’я.

Щоби стати донором, ви маєте пройти відповідне медичне обстеження у медзакладі перед здачею крові і у вас немає бути протипоказань, визначених МОЗ України. Кому не можна здавати кров – читайте в матеріалі.

Кому не можна здавати кров: пояснює експерт

За словами сімейної лікарки Світлани Чумак, донорами не можуть бути:

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люди з активними або минулими серйозними серцево-судинними хворобами;

із захворюваннями центральної нервової системи;

з хворобами сечостатевої системи;

гематологічними, імунологічними, шлунково-кишковими та онкологічними захворюваннями;

з патологічною схильністю до кровотеч;

хворі на гепатити В і С;

ВІЛ-інфіковані.

Що робити після здачі крові