Центри крові прифронтових регіонів України, а саме – Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей, постійно потребують донорської крові, яка необхідна для порятунку життів військових і цивільних осіб.

Про це повідомила пресслужба медичного сервісу Helsi.

– Зокрема потребу в донорській крові наразі мають центри крові в Дніпрі, Кам’янському, Нікополі, Кривому Розі, Запоріжжі, Миколаєві та в Києві. Охочі стати донорами можуть звернутися до центрів крові в зазначених містах, – ідеться в повідомленні.

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Оперативно дізнаватися про потребу в донорській крові можна за допомогою найбільшого в Україні медичного сервісу Helsi.

Для цього потрібно завантажити застосунок програми, авторизуватися та заповнити анкету донора. Щойно з’явиться потреба в крові у вашому регіоні, ви отримаєте пуш-повідомлення з посиланням на сторінку запису. Ви можете обрати зручний день і час для здачі крові.

Джерело: Helsi