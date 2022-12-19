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Прикрыла собой ребенка: в Днепре спасли 35-летнюю женщину с тяжелым ранением головы

19 декабря 2022, 11:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Мечникова

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова успешно прооперировали 35-летнюю жительницу Кривого Рога, получившую тяжелое ранение головы по время вражеского обстрела города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Марина, 35 лет, находилась в квартире в городе Кривой Рог с дочерью 1,4 года, почувствовала резкий удар в голову. В соседней комнате была бабушка со старшей дочкой. Марина успела своим телом прикрыть ребенка, — пишет медик.

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По его словам, как стало известно, от квартиры женщины остались только старые бревна и куски осыпавшегося кирпича.

Сообщается, что в больницу Мечникова Марину доставили в бессознательном состоянии. Как показало обследование, осколок прошел через лобную долю, оставил на своем пути массу костных обломков, разрушил лобную пазуху.

— Молодой врач Вадим Ботиков под руководством Андрея Сирко провел уникальную операцию, — отмечает Рыженко.

По его словам, сегодня к женщине уже возвращается память. Она признается, что, закрывая глаза, теперь всегда видит свою семью, которая, к счастью, осталась в живых.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко

Теги
Кривой Рог Лікарня ім. Мечникова Медики Операция Ракетные удары России
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