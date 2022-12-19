Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова успішно прооперували 35-річну жительку Кривого Рогу, яка дістала важке поранення голови під час ворожого обстрілу міста.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник клініки Сергій Риженко.

– Марина, 35 років, перебувала в квартирі в місті Кривий Ріг з дочкою 1,4 року, відчула різкий удар в голову. У сусідній кімнаті була бабуся зі старшою донькою. Марина встигла своїм тілом прикрити дитину, – пише медик.

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За його словами, як стало відомо, від квартири жінки залишилися тільки старі колоди та шматки цегли, що обсипалася.

Повідомляється, що в лікарню Мечникова Марину доставили в несвідомому стані. Як показало обстеження, осколок пройшов через лобову долю, залишив на своєму шляху масу кісткових уламків, зруйнував лобову пазуху.

– Молодий лікар Вадим Ботіков під керівництвом Андрія Сірка провів унікальну операцію, – зазначає Риженко.

За його словами, сьогодні до жінки вже повертається пам’ять. Вона зізнається, що, коли закриває очі, тепер завжди бачить свою сім’ю, яка, на щастя, залишилася в живих.

Джеело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко