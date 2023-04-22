В последнее время в информационном пространстве наблюдается засилье фото и видеоматериалов, где зафиксирован Владимир Путин, общающийся с довольно разными людьми. В том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Журналист Bild Питер Тиде решил разобраться в том, используют ли власти РФ двойников российского президента. Он сопоставил кадры публичного появления Путина и зафиксировал основные несхожести.

Чуть ли не каждый раз Путин разный — и по росту, и по походке, и по жестикуляции, и по мимике. По мнению Питера Тиде, настоящий Путин только на встрече с Си Цзиньпином. А вот во временно оккупированных Мариуполе или в Херсонской области совсем другие люди.

Журналист сравнивал подбородок, нос, веки, губы, уши.

Факты ICTV попросили своего эксперта врача-физиотерапевта Марину Ерину высказать собственную точку зрения по этому поводу.

— Не уверена, что можно найти стопроцентное подтверждение наличия у Путина двойников, которые заменяют патрона на многолюдных событиях, или в опасных местах. Но все же я склонна считать, что есть неоспоримые факты, говорит Ерина.

По ее словам, из всех сравнений, которые использовал журналист Bild, наиболее убедительным является сравнение ушей. А обо всем остальном можно дискутировать. К примеру, сегодня у меня есть мешки под глазами, потому что я не выспалась, а завтра — нет.

А вот уши — другое дело. Еще в 50-х годах прошлого века криминалисты использовали форму ушей для идентификации преступников, потому что нет людей с одинаковой формой органа слуха, он у каждого уникален. Такая идентификация точнее дактилоскопии.

А современная технология 3D-сканирования может идентифицировать человека даже по не очень четкому изображению уха. Или, например, сравнив несколько изображений ушей, с совершенной точностью установить, является ли один и тот же человек их владельцем.

Более того, форма уха, все эти завитки в ушной раковине, хрящики, мочка даже с возрастом не меняются. Просто у людей почтенного возраста ухо становится большим по размеру.

Даже если двойники Путина подверглись пластическим операциям для большего сходства, то уши остались у каждого свои.