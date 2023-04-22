Останнім часом в інформаційному просторі спостерігається засилля фото- і відеоматеріалів, де можна побачити Володимира Путіна, що спілкується з досить різними людьми. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях України.

Журналіст видання Bild Пітер Тіде вирішив розібратися в тому, чи використовує влада РФ двійників російського президента. Він зіставив кадри публічної появи Путіна і зафіксував основні несхожості.

Мало не щоразу Путін різний – і за зростом, і за ходою, і за жестикуляцією, і за мімікою. На думку Пітера Тіде, справжній Путін лише на зустрічі із Сі Цзіньпіном. А ось в тимчасово окупованих Маріуполі чи Херсонській області зовсім інші люди.

Журналіст порівнював зріст, підборіддя, ніс, повіки, губи, вуха.

Факти ICTV попросили лікарку-фізіотерапевтку Марину Єріну висловити свою думку з цього приводу.

– Не впевнена, що можна знайти стовідсоткове підтвердження наявності у Путіна двійників, які заміняють патрона на багатолюдних подіях чи в небезпечних місцях. Але все ж я схильна вважати, що є незаперечні факти, – сказала Єріна.

За її словами, з усіх порівнянь, які використав журналіст Bild, найбільш переконливим є порівняння вух. А про все інше можна дискутувати. Приміром, сьогодні у мене є мішки під очима, бо я не виспалась, а завтра – нема.

А от вуха – інша справа. Ще в 50-х роках минулого століття криміналісти використовували форму вух для ідентифікації злочинців, бо немає людей з однаковою формою органу слуху, він у кожного унікальний. Така ідентифікація точніша за дактилоскопію.

А сучасна технологія 3D-сканування може ідентифікувати людину навіть по не дуже чіткому зображенню вуха. Або, приміром, порівнявши декілька зображень вух, з довершеною точністю встановити, чи одна й та сама людина є їх власником.

Більше того, форма вуха, усі оті завитки у вушній раковині, хрящики, мочка навіть з віком не змінюються. Просто у людей поважного віку вухо стає більшим за розмірами.

Навіть якщо двійники Путіна зазнали пластичних операцій для більшої схожості, то вуха залишились у кожного свої.