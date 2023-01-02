Стан здоров’я російського деспота значно погіршився на тлі його невдалої війни в Україні. Про це повідомило іноземне ЗМІ з посиланням на Telegram-канал General SVR, який нібито має інсайдерські джерела в Кремлі.

Повідомляється, що погіршення здоров’я Володимира Путіна стало причиною того, що він відмовився від кількох запланованих заходів і виступів у грудні.

Telegram-канал General SVR повідомив, що лікарі Путіна нещодавно відзначили значне погіршення його здоров’я і рекомендували йому відійти від виступів і відпочити.

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Відзначається, що Путін, якому в минулому році виповнилося 70 років, швидко втомлюється, страждає від частих нападів запаморочення і головних болей, а також схильний до затуманення свідомості.

Стверджується, що також позначається стрес, викликаний його невдалою війною в Україні.

Подейкують, що Путін страждає на рак, хворобу Паркінсона та інші захворювання, в тому числі шизоафективний розлад.

Telegram-канал General SVR стверджує, що він регулярно записує заздалегідь підготовлені промови і розмови з іншими російськими офіційними особами, щоб транслювати їх, коли він хворий.

– Наступного тижня буде консиліум лікарів з приводу лікування хвороби Паркінсона. Вони спробують знайти ефективну терапію. Тимчасове поліпшення здоров’я президента влітку і до середини осені змінилося серйозними проблемами, ігнорувати які просто неможливо, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кремль проклав Путіну шлях до самоізоляції у зв’язку зі сплеском коронвірусної інфекції.

– Ви бачите мутації вірусу, ви бачите сильні епідеміологічні хвилі грипу різних штамів, — заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

Все це, за словами Пєскова, зобов’язує осіб, відповідальних за здоров’я президента, дотримуватися запобіжних заходів, тому що в таких умовах здоров’я президента — це питання безпеки держави.

Пєсков додав, що повернення до путінського способу життя до пандемії, який включав регулярні зустрічі зі ЗМІ, найближчим часом не буде.