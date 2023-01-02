Состояние здоровья российского деспота значительно ухудшилось на фоне его неудачной войны в Украине. Об этом сообщило иностранное СМИ со ссылкой на Telegram-канал General SVR, который якобы имеет инсайдерские источники в Кремле.

Сообщается, что ухудшение здоровья Владимира Путина стало причиной того, что он отказался от нескольких запланированных мероприятий и выступлений в декабре.

Telegram-канал General SVR сообщил, что врачи Путина недавно отметили значительное ухудшение его здоровья и рекомендовали ему отойти от выступлений и отдохнуть.

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Отмечается, что Путин, которому в минувшем году исполнилось 70 лет, быстро устает, страдает от частых приступов головокружения и головных болей, а также склонен к затуманиванию сознания.

Утверждается, что также сказывается стресс, вызванный его неудачной войной в Украине.

Ходят слухи, что Путин страдает от рака, болезни Паркинсона и других заболеваний, включая шизоаффективное расстройство.

Telegram-канал General SVR утверждает, что он регулярно записывает заранее подготовленные речи и разговоры с другими российскими официальными лицами, чтобы транслировать их, когда он болен.

— На следующей неделе будет консилиум врачей по поводу лечения болезни Паркинсона. Они попытаются найти эффективную терапию. Временное улучшение здоровья президента летом и до середины осени сменилось серьезными проблемами, игнорировать которые просто невозможно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кремль проложил Путину путь к самоизоляции в связи со всплеском коронвирусной инфекции.

— Вы видите мутации вируса, вы видите сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов, — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Все это, по словам Пескова, обязывает лиц, ответственных за здоровье президента, соблюдать меры предосторожности, потому что в таких условиях здоровье президента — это вопрос безопасности государства.

Песков добавил, что возврата к путинскому образу жизни до пандемии, который включал регулярные встречи со СМИ, в ближайшее время не будет.