Мужчина с признаками алкогольного опьянения напал на фельдшера скорой помощи, когда та отвернулась, чтобы взять нужные медикаменты.

Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета.

— Это произошло сегодня, 15 августа, в Смеле. Около 14.30 в диспетчерскую поступил вызов, что возле школы, на детской площадке ,лежит мужчина и ни на что не реагирует. Бригада экстренки прибыла к месту происшествия через шесть минут, — говорится в сообщении.

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По словам медиков, они осмотрели мужчину. Пациент был с признаками явного алкогольного опьянения.

Пока фельдшер, молодая девушка, отвернулась, чтобы взять медикаменты, мужчина пришел в себя и ударил ее ногой. Еще наговорил кучу нецензурщины в адрес медиков и женщины, которая вызвала скорую. Бригада нажала тревожную кнопку.

— Удар пришелся по ноге. Синяк точно будет. Никто не ожидал, что так произойдет. Вот так нестись оказывать помощь человеку без сознания, готовится к реанимационных действий, а получаешь в ответ такую «благодарность», — рассказывает пострадавшая фельдшер.

Сообщается, что до приезда полиции мужчина успел заснуть снова. Медики написали заявление в полицию.

Источник: КНП “Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета”