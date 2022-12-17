Любимые многими хлеб и макаронные изделия, содержат вредные грибковые токсины, которые представляют серьезную угрозу для здоровья человека, предупреждают эксперты.

Новый анализ показывает, что большая часть пшеницы — основного ингредиента, содержащегося в изделиях из теста, — произведенного в Великобритании, заражена грибковым заболеванием, называемым фузариозом (FHB).

Сам FHB не вреден для человека, но выделяемое им вещество, известное как микотоксин, может убить.

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Эксперты из Великобритании обнаружили, что 70 % пшеницы, произведенной в Великобритании в период с 2010 по 2019 год, содержали смертельные микотоксины.

Исследователи из университетов Бата и Эксетера заявили, что тот факт, что вомитоксин содержится во многих продуктах, вызывает беспокойство.

— Пока неизвестно, как постоянное низкоуровневое воздействие микотоксинов может повлиять на здоровье человека в долгосрочной перспективе, — говорит ученый Нил Браун.

Микотоксины ранее связывали с раком печени и заболеваниями почек.

Они также могут вызывать острую временную рвоту, диарею, боль в животе, головную боль и лихорадку.

Анализ, опубликованный в Nature Food, также показал, что четверть пшеницы заражена несколькими различными микотоксинами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о росте числа смертельных грибковых инфекций во всем мире.

В своем первом отчете о 19 приоритетных грибковых патогенах ВОЗ заявила, что устойчивость к противогрибковым препаратам влечет серьезные последствия для здоровья человека.

Многие грибковые патогены, в том числе кандида, вызывающая такие распространенные инфекции, как вагинальный кандидоз, становятся все более устойчивыми к лечению.

Профессор инфекционных заболеваний в Медицинской школе Брайтона и Сассекса Джон Коэн сказал, что грибковые инфекции “менее распространены, чем другие типы инфекций, но могут вызывать чрезвычайно серьезные заболевания или смерть”.

По оценкам ВОЗ, ежегодно от грибковых заболеваний умирает 1,7 млн человек.

У большинства здоровых людей иммунная система может бороться с инфекцией, но она может быть опасной для жизни уже больных людей или людей с ослабленным иммунитетом.