С Нового года начала действовать новая программа медицинских гарантий-2023. Она включает 41 пакет, по которым украинцы могут получать медицинскую помощь бесплатно.
Одна из новинок — пакет Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи.
Из-за войны и ее последствий потребность в психологической помощи возросла. Поэтому в Программу медицинских гарантий добавлен новый пакет – Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи. Благодаря ему каждый украинец может получить базовую психологическую помощь бесплатно в учреждении первичной медицинской помощи.
Врачи и медсестры медучреждений, заключающих договор на этот пакет, проходят учебный курс по ведению и лечению пациентов с психическими и неврологическими расстройствами (ПНС).
Что получает пациент в рамках пакета:
- при согласии пациента врач проведет скрининг на психические расстройства. При положительном результате – клиническая оценка состояния (оценка физического состояния здоровья и психического статуса);
- лабораторные и инструментальные исследования для дифференциальной диагностики и исключения ПНС, связанные с физическим здоровьем;
- при согласии пациента семейный врач направит его врачу-психиатру для диагностики, установления диагноза и для предоставления рекомендаций по лечению;
- план ведения и лечения с выявленными и установленными ранее расстройствами внутри компетенции семейного врача;
- первая психологическая помощь.
- психосоциальные, а также фармакологические и поведенческие вмешательства
- сопровождение пациента с ПНС.
- направление пациента при отсутствии положительной динамики в состоянии после применения психосоциальных, фармакологических и поведенческих вмешательств к врачу-специалисту;
- психологическая поддержка членов семьи, ухаживающих за пациентом, а также обучение технике самопомощи и т.д.
Полный объем медицинской помощи за пакетом можно просмотреть на сайте НСЗУ в разделе Требования ПМГ 2023 – 33 Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи.
Как получить психологическую помощь у врача первички:
- обратиться к семейному врачу самостоятельно;
- обратиться к семейному врачу с направлением от лечащего врача при установленном диагнозе Психические расстройства.
Источник: НСЗУ