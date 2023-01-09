С Нового года начала действовать новая программа медицинских гарантий-2023. Она включает 41 пакет, по которым украинцы могут получать медицинскую помощь бесплатно.

Одна из новинок — пакет Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи.

Из-за войны и ее последствий потребность в психологической помощи возросла. Поэтому в Программу медицинских гарантий добавлен новый пакет – Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи. Благодаря ему каждый украинец может получить базовую психологическую помощь бесплатно в учреждении первичной медицинской помощи.

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Врачи и медсестры медучреждений, заключающих договор на этот пакет, проходят учебный курс по ведению и лечению пациентов с психическими и неврологическими расстройствами (ПНС).

Что получает пациент в рамках пакета:

при согласии пациента врач проведет скрининг на психические расстройства. При положительном результате – клиническая оценка состояния (оценка физического состояния здоровья и психического статуса);

лабораторные и инструментальные исследования для дифференциальной диагностики и исключения ПНС, связанные с физическим здоровьем;

при согласии пациента семейный врач направит его врачу-психиатру для диагностики, установления диагноза и для предоставления рекомендаций по лечению;

план ведения и лечения с выявленными и установленными ранее расстройствами внутри компетенции семейного врача;

первая психологическая помощь.

психосоциальные, а также фармакологические и поведенческие вмешательства

сопровождение пациента с ПНС.

направление пациента при отсутствии положительной динамики в состоянии после применения психосоциальных, фармакологических и поведенческих вмешательств к врачу-специалисту;

психологическая поддержка членов семьи, ухаживающих за пациентом, а также обучение технике самопомощи и т.д.

Полный объем медицинской помощи за пакетом можно просмотреть на сайте НСЗУ в разделе Требования ПМГ 2023 – 33 Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи.

Как получить психологическую помощь у врача первички:

обратиться к семейному врачу самостоятельно;

обратиться к семейному врачу с направлением от лечащего врача при установленном диагнозе Психические расстройства.

Источник: НСЗУ