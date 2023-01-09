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Психические расстройства из-за войны: как получить бесплатную помощь у семейного врача

9 января 2023, 15:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікар пацієнт
Источник: Depositphotos

С Нового года начала действовать новая программа медицинских гарантий-2023. Она включает 41 пакет, по которым украинцы могут получать медицинскую помощь бесплатно.

Одна из новинок — пакет Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи.

Из-за войны и ее последствий потребность в психологической помощи возросла. Поэтому в Программу медицинских гарантий добавлен новый пакет – Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи. Благодаря ему каждый украинец может получить базовую психологическую помощь бесплатно в учреждении первичной медицинской помощи.

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Врачи и медсестры медучреждений, заключающих договор на этот пакет, проходят учебный курс по ведению и лечению пациентов с психическими и неврологическими расстройствами (ПНС).

Что получает пациент в рамках пакета:

  • при согласии пациента врач проведет скрининг на психические расстройства. При положительном результате – клиническая оценка состояния (оценка физического состояния здоровья и психического статуса);
  • лабораторные и инструментальные исследования для дифференциальной диагностики и исключения ПНС, связанные с физическим здоровьем;
  • при согласии пациента семейный врач направит его врачу-психиатру для диагностики, установления диагноза и для предоставления рекомендаций по лечению;
  • план ведения и лечения с выявленными и установленными ранее расстройствами внутри компетенции семейного врача;
  • первая психологическая помощь.
  • психосоциальные, а также фармакологические и поведенческие вмешательства
  • сопровождение пациента с ПНС.
  • направление пациента при отсутствии положительной динамики в состоянии после применения психосоциальных, фармакологических и поведенческих вмешательств к врачу-специалисту;
  • психологическая поддержка членов семьи, ухаживающих за пациентом, а также обучение технике самопомощи и т.д.

Полный объем медицинской помощи за пакетом можно просмотреть на сайте НСЗУ в разделе Требования ПМГ 2023 – 33 Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи.

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Как получить психологическую помощь у врача первички:

  • обратиться к семейному врачу самостоятельно;
  • обратиться к семейному врачу с направлением от лечащего врача при установленном диагнозе Психические расстройства.

Источник: НСЗУ

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