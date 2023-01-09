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Как найти медицинское учреждение, предоставляющее бесплатные услуги по договору с НСЗУ

9 января 2023, 13:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікарня

Медицинские учреждения Украины, заключившие договор с НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий, предоставляют большинство медицинских услуг бесплатно.

Чтобы узнать, какие медицинские услуги предоставляет конкретное медучреждение бесплатно по договору с НСЗУ, введите на сайте нужную область или населенный пункт и группу услуг. На странице отобразятся больницы, соответствующие введенным критериям.

Например, чтобы найти все больницы, принимающие на лечение пациентов с инсультом, выберите область и в поле Группа услуг начните вводить слово инсульт – дашборд предложит выбрать пакет Медицинская помощь при остром мозговом инсульте. На странице отобразится перечень медучреждений, где можно получить лечение при инсульте бесплатно, а также контактные данные больниц.

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Также на ресурсе доступны:

  • Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи
  • Электронная карта аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств.

Источник
Минздрав
Теги
лікування Медицина в Україні
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