Медицинские учреждения Украины, заключившие договор с НСЗУ в рамках Программы медицинских гарантий, предоставляют большинство медицинских услуг бесплатно.

Чтобы узнать, какие медицинские услуги предоставляет конкретное медучреждение бесплатно по договору с НСЗУ, введите на сайте нужную область или населенный пункт и группу услуг. На странице отобразятся больницы, соответствующие введенным критериям.

Например, чтобы найти все больницы, принимающие на лечение пациентов с инсультом, выберите область и в поле Группа услуг начните вводить слово инсульт – дашборд предложит выбрать пакет Медицинская помощь при остром мозговом инсульте. На странице отобразится перечень медучреждений, где можно получить лечение при инсульте бесплатно, а также контактные данные больниц.

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