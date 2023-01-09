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Як знайти медичний заклад, що надає безоплатні послуги за договором з НСЗУ

9 Січня 2023, 13:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікарня

Медичні заклади України, що уклали договір з НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій, надають більшість медичних послуг безоплатно.

Щоб дізнатися, які медичні послуги надає конкретний медзаклад безоплатно за договором із НСЗУ, введіть на сайті потрібну область або населений пункт та групу послуг. На сторінці відобразяться лікарні, які відповідають введеним критеріям.

Наприклад, щоб знайти всі лікарні, які приймають на лікування пацієнтів з інсультом, оберіть область та в графі Група послуг почніть вводити слово інсульт – дашборд запропонує обрати пакет Медична допомога при гострому мозковому інсульті. На сторінці відобразиться перелік медзакладів, де можна отримати лікування при інсульті безоплатно, а також контактні дані лікарень.

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Також на ресурсі доступні:

  • Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги.
  • Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів.

Джерело
МОЗ
Теги
лікування Медицина в Україні
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