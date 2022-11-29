Более десяти ведущих специалистов больниц Святого Николая и Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова, а также медики Ивано-Франковска объединились, чтобы провести сложнейшую операцию по удалению гигантской опухоли пятилетней девочке.

Об этом сотрудники Первого медобъединения Львова написали на своей странице в Facebook.

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— Маленькую пациентку зовут Вероникой. Полгода назад мама заметила у нее в области подмышек небольшую опухоль. Врачи в Ивано-Франковске, где живет семья, шокировали — это рак, — пишут медики.

По их словам, речь шла о нейробластоме заднего средостения с проникновением в близлежащие внутренние органы. С тех пор началась борьба маленькой девочки за жизнь.

Сообщается, что опухоль была гигантской , 15 на 18 см, и успела распространиться до сердца, пищевода, корней легких, а еще сжимала ребра и мешал дышать.

Отмечается, что образование проникло и в спинной мозг. Под угрозой было функционирование внутренних органов, конечностей и в целом жизни.

— Ребенок начал страдать от сильной боли. Рак быстрыми темпами забирал последние силы малышки, — сообщают медики.

По их словам, врачи назначили курс химиотерапии, но понимали: этого недостаточно. Поэтому начали искать возможности удаления опухоли. За помощью обратились к коллегам Первого медобъединения Львова.

Чтобы дать ребенку шанс, в мультидисциплинарную команду объединились торакальные хирурги, онкологи, детские хирурги. В целом более десяти ведущих специалистов львовских больниц Святого Николая и Святого Пантелеймона, а также врачи Ивано-Франковска.

Сообщается, что пациентке выполнили поперечную торакотомию с доступом по методу clamshell. Проще говоря, хирурги сделали поперечный разрез в области грудной клетки таким образом, чтобы открыть правую и левую части клетки одновременно. После этого медики получили доступ к сердцу и всем крупным сосудам.

Отмечается, что девочке удалили опухоль и все метастатические очаги, а также часть пораженных ребер.

По словам медиков, операция прошла успешно и без осложнений. Уже через шесть суток после оперативного вмешательства маленькая пациентка вернулась домой, а через месяц пришла на осмотр к специалистам, которые отметили, что ребенок стал активнее, набрал несколько килограммов и наконец начал улыбаться.

Далее на Веронику ждут очередные курсы химио- и лучевой терапии. Девочка и мама настроены решительно. Они верят, что выйдут из этой борьбы победителями, резюмируют свое сообщение медики.

Источник: Первое медобъединение Львова