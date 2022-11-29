Більше десяти провідних фахівців лікарень Святого Миколая та Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова, а також медики Івано-Франківська об’єдналися, щоб провести складну операцію з видалення гігантської пухлини п’ятирічній дівчинці

Про це співробітники Першого медоб’єднання Львова написали на своїй сторінці в Facebook.

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– Маленьку пацієнтку звуть Веронікою. Пів року тому мама помітила у неї в області пахв невелику пухлину. Лікарі в Івано-Франківську, де живе сім’я, шокували – це рак, – пишуть медики.

За їхніми словами, йшлося про нейробластому заднього середостіння з проникненням в довколишні внутрішні органи. З тих пір почалася боротьба маленької дівчинки за життя.

Повідомляється, що пухлина була гігантською, 15 на 18 см, і встигла поширитися до серця, стравоходу, коренів легень, а ще стискала ребра і заважала дихати.

Відзначається, що утворення проникло і в спинний мозок. Під загрозою було функціонування внутрішніх органів, кінцівок і в цілому життя.

– Дитина почала страждати від сильного болю. Рак швидкими темпами забирав останні сили малятка, – повідомляють медики.

За їхніми словами, лікарі призначили курс хіміотерапії, але розуміли: цього недостатньо. Тому почали шукати можливості видалення пухлини. За допомогою звернулися до колег Першого медоб’єднання Львова.

Щоб дати дитині шанс, в мультидисциплінарну команду об’єдналися торакальні хірурги, онкологи, дитячі хірурги. Загалом понад десять провідних фахівців львівських лікарень Святого Миколая та Святого Пантелеймона, а також лікарі Івано-Франківська.

Повідомляється, що пацієнтці виконали поперечну торакотомію з доступом за методом clamshell. Простіше кажучи, хірурги зробили поперечний розріз в області грудної клітини таким чином, щоб відкрити праву і ліву частини клітини одночасно. Після цього медики отримали доступ до серця і всіх великих судинах.

Відзначається, що дівчинці видалили пухлину і всі метастатичні вогнища, а також частину уражених ребер.

За словами медиків, операція пройшла успішно і без ускладнень. Вже через шість діб після оперативного втручання маленька пацієнтка повернулася додому, а через місяць прийшла на огляд до фахівців, які відзначили, що дитина стала активніше, набрала кілька кілограмів і нарешті почала посміхатися.

Далі на Вероніку чекають чергові курси хіміо- та променевої терапії. Дівчинка і мама налаштовані рішуче. Вони вірять, що вийдуть з цієї боротьби переможцями, резюмують своє повідомлення медики.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова