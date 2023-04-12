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Пять килограммов счастья: в буковинской семье родился 10 ребенок — девочка-богатырь

12 апреля 2023, 13:58
Валентина Андрейко журналіст
дівчинка Чернівці

В Черновицкой области в родильном отделении Сторожинецкой многопрофильной больнице интенсивного лечения 6 апреля родилась девочка весом 5 470 г. Вполне здоровая крепкая малышка — десятый ребенок в семье. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Благодаря профессионализму медицинских работников родильного отделения роды прошли без осложнений. Роженица и ребенок чувствуют себя хорошо.

После выписки дома счастливую маму Марию с младенцем ждут еще девять детей, семерых, теперь уже восьмерых, из них она также рожала в Сторожинецкой больнице.

Многодетные семьи в этих краях не редкость. Медики уверены – девочки рождаются к миру.

Ранее мы писали, что в американской династии Кларк в штате Мичиган впервые за 138 лет родились долгожданная девочка. Раньше в семьях из этой династии рок за годом более века рождались только мальчики.

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Источник: Сторожинецкая многопрофильная больница

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