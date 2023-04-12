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П’ять кілограмів щастя: в буковинський родині народилася 10 дитина – дівчинка-богатир

12 Квітня 2023, 13:58
Валентина Андрейко журналіст
дівчинка Чернівці

У Чернівецькій області в пологовому відділенні Сторожинецької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування 6 квітня народилася дівчинка вагою аж 5 470 г. Цілком здоровеньке міцне маля – десята дитина в родині. Про це повідомили в соцмережах медзакладу.

Завдяки професіоналізму медичних працівників пологового відділення пологи пройшли без ускладнень. Породілля та дитинка почуваються добре.

Після виписки вдома щасливу маму Марію з немовлям чекають ще дев’ятеро діток, сімох, тепер уже вісьмох, з них вона також народжувала в Сторожинецькій лікарні.

Багатодітні родини в цих краях не рідкість. Медики впевнені – дівчатка народжуються до миру.

Раніше ми писали, що в американській династії Кларків у штаті Мічіган уперше за 138 років народилися довгоочікувана дівчинка. Раніше в родинах з цієї династії рок за роком понад століття народжувалися лише хлопчики.

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Джерело: Сторожинецька багатопрофільна лікарня

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Немовля пологовий будинок Чернівецька область
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