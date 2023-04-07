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У роду були тільки сини: у династії американців уперше за 138 років народилася дівчинка

7 Квітня 2023, 12:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
новонароджений
Джерело: Depositphotos

Коли 10 років тому Керолін і Ендрю Кларк зі штату Мічиган одружилися, чоловік попередив молоду дружину, що поза всякими сумнівами у них буде син. Адже в роду Ендрю ось уже протягом більше ста років, покоління за поколінням народжувалися тільки хлопчики.

– Напередодні “baby shower” – традиційного в США звичаю влаштовувати вечірку для майбутньої матері та святкувати народження майбутньої дитини – Керолін вирішила зробити УЗД, – йдеться в повідомленні.

Потім вона планувала передати інформацію про стать дитини до кондитерської, щоб начинку печива для вечірки пофарбували в колір, що відповідає статі її дитини.

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Жінка зізнається, що вона та члени родини не могли повірити, побачивши рожеву начинку.

Їхня донька Ганна Марі Кларк з’явилася на світ 17 березня, ставши першою дівчинкою, народженою в родині Кларк за 138 років.

Джерело
Голос Америки
Теги
новонароджені США
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