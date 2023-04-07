Коли 10 років тому Керолін і Ендрю Кларк зі штату Мічиган одружилися, чоловік попередив молоду дружину, що поза всякими сумнівами у них буде син. Адже в роду Ендрю ось уже протягом більше ста років, покоління за поколінням народжувалися тільки хлопчики.

– Напередодні “baby shower” – традиційного в США звичаю влаштовувати вечірку для майбутньої матері та святкувати народження майбутньої дитини – Керолін вирішила зробити УЗД, – йдеться в повідомленні.

Потім вона планувала передати інформацію про стать дитини до кондитерської, щоб начинку печива для вечірки пофарбували в колір, що відповідає статі її дитини.

Зараз дивляться

Жінка зізнається, що вона та члени родини не могли повірити, побачивши рожеву начинку.

Їхня донька Ганна Марі Кларк з’явилася на світ 17 березня, ставши першою дівчинкою, народженою в родині Кларк за 138 років.